لافروف: مخزونات الأسلحة الغربية لأوكرانيا أهداف مشروعة

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مخزونات الأسلحة التي تم تسليمها من الدول الغربية إلى أوكرانيا، بأنها أهداف مشروعة في الصراع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال لافروف في مقابلة على التلفزيون الروسي شاركتها وزارة الخارجية على قناتها على «تليغرام» مساء أول من أمس: «بالطبع، ستكون هذه الأسلحة هدفاً مشروعاً للقوات الروسية». وأصبحت مخازن الأسلحة، بما في ذلك تلك الموجودة في غرب أوكرانيا، أهدافاً من هذا القبيل أكثر من مرة». وتابع لافروف: «كيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك».

وأضاف: «إذا ذهب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحكم الأمر الواقع إلى الحرب مع روسيا عبر وكيل وسلح هذا الوكيل، فأنت تفعل في الحرب ما عليك القيام به في الحرب». وقالت دول عدة في حلف شمال الأطلسي، أخيراً، إنها ستزود أوكرانيا مباشرة بأسلحة ثقيلة. وتجنبت الولايات المتحدة وألمانيا هذا حتى الآن.

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