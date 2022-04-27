«حمى نزفية» تنتشر في محافظات عراقية .. 4 وفيات

المصدر: موقع الامارات اليوم

اجتاحت حالات من الحمى النزفية محافظات عراقية، بينما سجلت وزارة الصحة 18 إصابة ووفاة 4 أشخاص، وسط تحذيرات من تفشي المرض وتفاقم أعداد المصابين.بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن «عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 إصابة في عموم العراق والوفيات 4».

ودعا البدر إلى «أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الوقائية التي تجنب الإصابة بهذا المرض الخطير».

وبحسب الطبيب يسبب عدد من الفيروسات الحمى النزفية، وقد يكون المرض بسيطا أحيانا لكنه في أحيان أخرى قد يهدد الحياة، علما أنه ينتقل من بعض الحيوانات والحشرات إلى البشر، كما يمكن أن تنتقل العدوى من شخص لآخر.

وتركزت أغلب الإصابات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حيث أعلنت الوزارة، الإثنين، إرسال وفد رفيع إلى المدينة برئاسة مدير عام دائرة الصحة العامة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة والوزارات والجهات الأخرى.

ويشير أخصائيون إلى أن ذي قار سجلت منذ منتصف العام الماضي 30 إصابة توفي من بينهم 10 أشخاص، وأطلقت الجهات المعنية في المحافظة حملة رقابية في أسواق بيع اللحوم الحمراء.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن إعلام الصحة أن «الفرق الرقابية الصحية في قطاع الناصرية الأول تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة محلات القصابة وبيع اللحوم الحمراء الواقعة في أسواق وأحياء صوب الشامية، للإشراف الميداني على توفر الشروط الصحية والوقائية اللازمة لصحة وسلامة المواطنين».

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