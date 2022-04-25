ترامب يكشف حقيقة عودته إلى تويتر.. ويصف إيلون ماسك بالرجل الجيد

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لن يعود إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد شراء الملياردير إيلون ماسك للمنصة، وفي ذات الوقت وصف ترامب إيلون ماسك بأنه "رجل جيد".

وقال ترامب لقناة Fox News إنه سينضم رسمياً إلى شركة Truth Social الناشئة الخاصة به خلال الأيام السبعة المقبلة، كما هو مخطط له.

وأضاف: "لن أستخدم تويتر ، سأبقى على الحقيقة.. آمل أن يشتري إيلون ماسك تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه وهو رجل جيد، لكنني سأبقى على Truth"، وذلك بحسب ما ذكرت النسخة الإنجليزية لوكالة "رويترز".

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