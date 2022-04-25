روسيا: إسقاط طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيتَين قرب الحدود

المصدر: موسكو - أ ف ب

أسقطت روسيا، اليوم، طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيتَين قرب الحدود مع أوكرانيا حيث تشنّ موسكو هجومًا عسكريًا منذ شهرين، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال حاكم منطقة كورسك روماين ستارفويت عبر "تلغرام" إن منظومة "الدفاع المضادة للطائرات أسقطت طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيتَين اليوم عند الساعة 04,15 صباحًا (01,15 ت غ)" في منطقة ريلسك الحدودية مع أوكرانيا، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا ولا أضرار مادية.

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