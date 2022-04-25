مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم عبر الحدود من أفغانستان

المصدر: إسلام آباد ■ د.ب.أ

ذكر الجيش الباكستاني، أول من أمس، أن ثلاثة من جنوده على الأقل قتلوا على أيدي إرهابيين شنوا هجوماً عبر الحدود من أفغانستان.

وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، أن المتشددين فتحوا النار على القوات في إقليم «خيبر- باختونخوا».

وجاء في بيان الهيئة «تدين باكستان بقوة استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألّا تسمح الحكومة الأفغانية بحدوث ذلك مستقبلاً».

وعززت حركة «طالبان الباكستانية» حملتها العنيفة في الأشهر الأخيرة. وتوصلت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إلى وقف لإطلاق النار مع الحركة في نوفمبر الماضي.

غير أن الحركة أنهت وقف إطلاق النار متهمة الحكومة بانتهاك الاتفاق.

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