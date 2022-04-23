وفاة 8 معتمرين مصريين وإصابة 43 في انقلاب حافلة بالمدينة المنورة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي 8 معتمرين مصريين، وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة.

وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أحمد الزهراني، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح أمس الجمعة، يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.

وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.

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