شاهد ..مقطع فيديو لبوتين يفاقم الشكوك بشأن صحته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبحت صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضع تساؤل مرة أخرى بعد أن أظهر مقطع فيديو أنه يمسك بالطاولة بإحكام خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

أثار المقطع تكهنات جديدة حول صحته، والتي ورد أنها تدهورت منذ أن غزت قواته أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

في اللقطات التي نشرها الكرملين على الإنترنت، يمسك الرئيس الروسي البالغ من العمر 69 عاماً بزاوية الطاولة بيده اليمنى بمجرد جلوسه لحضور الاجتماع، ليبقى كذلك طوال مدة 12 دقيقة.

يمكن أيضاً رؤية بوتين وهو يمسك حافة الطاولة بيده اليسرى بشكل متقطع بينما يقرأ شويغو بياناً حول ماريوبول -حيث لم يتمكن ما يصل إلى 120 ألف شخص من الفرار- وأعلنت روسيا يوم الخميس أنها ستغلق مصنع الصلب في آزوفستال، وهي آخر موطئ قدم للأوكرانيين في المدينة المحاصرة.

وأعرب الرئيس الروسي عن رغبته في تهنئة قواته على «تحرير» المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا والتي شهدت بعضاً من أسوأ الهجمات وإراقة الدماء خلال الغزو. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ادعاء بوتين تحرير المدينة كان «مزيداً من التضليل من كتاب قواعد اللعبة البالي».

تُظهر اللقطات إبهام بوتين الأيمن يتحرك باستمرار بينما يستمع إلى وزير دفاعه، وقد قيل إن ذلك يمكن أن يشير إلى أنه كان يحاول إخفاء رعشة مرض باركنسون.

فيديو لبوتين ممسكاً بطاولة خلال اجتماع يثير مخاوف جديدة بشأن صحته#الامارات_اليوم pic.twitter.com/TVwiPHhPTy — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 23, 2022

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