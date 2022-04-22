تركيا: تحييد 42 إرهابيا خلال عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق

المصدر: أنقرة - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم خلال عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق إلى 42.

وقال البيان إن القوات التركية تمكنت من تحييد 42 إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) منذ انطلاق العملية، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأطلقت تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمال العراق.

وهذه العملية هى الثالثة في شمال العراق حيث سبقتها عمليتا "مخلب البرق" و" مخلب الصاعقة"، في 23 أبريل العام الماضي.

ووفقا للبيانات التركية، قتل "بي كيه كيه"حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ قرابة أربعين عاما.

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