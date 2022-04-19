بايدن يجري مكالمة بالفيديو مع الحلفاء حول أوكرانيا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن أجرى مشاورات مع حلفاء بلاده اليوم الثلاثاء حول آخر التطورات فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا".

بدأت مكالمة الفيديو في الساعة التاسعة وسبع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1357 بتوقيت جرينتش)، وكان بايدن يتحدث من غرفة عمليات البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الغرض من المكالمة هو "مناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا والجهود الرامية لتحميل روسيا المسؤولية في إطار التنسيق القوي".

وانضم إلى بايدن في المحادثة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج والرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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