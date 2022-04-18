الكرملين: ليس هناك تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

قال الكرملين إنه لا يلوح في الأفق أي تقدم في المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول، إن أوكرانيا غيرت موقفها بشكل متكرر، وأن هناك تناقضات عندما يتعلق الأمر بالتنسيق.

وقال بيسكوف إن "العملية العسكرية الخاصة"، حسبما يصف الكرملين الحرب، تسير وفق الخطة.

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين شاهد صوراً للطراد الحربي الروسي المحترق موسكفا والذي غرق مؤخراً، وقال: "إنها حقيقية وتتوافق مع الواقع، ولا يمكننا أن ننكر".

وقالت أوكرانيا إنها ضربت "موسكفا" بصاروخين من طراز نبتون، فيما تزعم روسيا أن حريقا اندلع على متن الطراد، مما أدى بعد ذلك إلى غرقه.

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