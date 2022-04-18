أبراموفيتش يصل كييف لاستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

وصل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى كييف، لاستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، التي توقفت بعد ظهور أدلة على ارتكاب روسيا فظائع ضد المدنيين، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».

وأوضحت الوكالة أن أبراموفيتش التقى بالمفاوضين الأوكرانيين لمناقشة سُبل إحياء المفاوضات. ويعمل الملياردير الروسي، الذي تربطه علاقات طويلة الأمد بالرئيس فلاديمير بوتين، وسيطاً غير رسمي منذ بدء الحرب، عندما طلب منه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشاركة.

وأصبح أبراموفيتش هدفاً رئيسيا للمسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين تعهدوا بمصادرة اليخوت والطائرات وغيرها من الأصول المملوكة للأوليغارشيين الروس كوسيلة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

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