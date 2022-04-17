أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في كييف

المصدر: كييف - رويترز

أفادت وسائل إعلام أوكرانية محلية بسماع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا خلال الليل.

ولم يصدر أي تفسير رسمي للانفجارات ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من صحة التقارير على الفور.

وكانت العاصمة الأوكرانية شهدت صباح أمس قصفا مماثلا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشيكو، في تصريحات بثها التلفزيون، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب عدة أشخاص في هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية.

وأضاف أن المسعفين يحاولون إنقاذ حياة المصابين، وقال "كييف كانت ولا تزال هدفا للمعتدي".

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