روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت موسكو السبت أنها حظرت دخول رئيس الوزراء بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين الآخرين بعدما فرضت لندن عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الحملة الإعلامية والسياسية التي تقوم بها لندن والتي تهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لخنق اقتصادنا".

واتهمت الوزارة لندن بـ"ارتكاب أعمال عدائية غير مسبوقة" في إشارة إلى العقوبات المفروضة على مسؤولين روس.

وأضافت الوزارة أن "القيادة البريطانية تتعمد مفاقمة الوضع المرتبط بأوكرانيا وتزود نظام كييف أسلحة فتاكة وتنسق جهودا مماثلة نيابة عن حلف شمال الأطلسي".

ومن بين الأشخاص الذين طالهم هذا الإجراء نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.

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