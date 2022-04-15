إسرائيل تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات، فجر أمس، طالت أكثر من 13 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة بيت لحم الإضراب الشامل، أمس، حداداً على روح الشهيد قصي حمامرة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم، مساء الأربعاء. وأضافت اللجنة أن الإضراب يشمل المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، ودعت إلى تصعيد الاشتباك على كل نقاط التماس. واستشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم فتى، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة، الأربعاء. وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 37 فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري في الضفة الغربية والقدس.

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