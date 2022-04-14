إيران تفتح ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي في نطنز

المصدر: فيينا - رويترز

ذكرت وكالة الطاقة الذرية اليوم الخميس في تقرير اطلعت عليه رويترز أن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في نطنز لصنع قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مضيفة أن الماكينات نقلت في الآونة الأخيرة إلى هناك من كرج.

وقالت الوكالة في التقرير السري للدول الأعضاء دون ذكر مكان الموقع المقصود في نطنز "في 12 أبريل 2022 استكملت الوكالة تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع ثم أزالت الأختام من على الماكينات".

وأضاف التقرير "في 13 أبريل 2022 أبلغت إيران الوكالة أن الماكينات ستبدأ العمل في الورشة الجديدة في اليوم نفسه".

ولم تذكر الوكالة إن كانت تأكدت من بدء تشغيل الماكينات.

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