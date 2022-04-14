أستراليا تفرض عقوبات على 11 شركة روسية

المصدر: وكالات

فرضت أستراليا حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 14 شركة روسية من بينها شركتا "غاز بروم" و"ترانس نفط".

وجاء في بيان الخارجية، فرضت أستراليا عقوبات جديدة على 14 شركة روسية، بما في ذلك "غازبروم" و"ترانس نفط" و "روس تيليكوم" و"روس هيدرو".

كما شملت القائمة أدخال إجراءات وعقوبات ضد شركة "كاماز"، و"ميناء نوفوروسيسك" التجاري البحري، وشركة "روس إليكترونيك" القابضة ، وشركة United Shipbuilding Corporation، و Sevmash، و"ألروسا"، و Sovcomflot ، وشركة السكك الحديدية الروسية.

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