إصابة 13 شخصاً في إطلاق نار بمترو نيويورك.. والعثور على عبوات ناسفة

المصدر: نيويورك - وكالات

قال متحدث باسم الدفاع المدني الأميركي لوكالة فرانس برس إن اطلاق نار في مترو الأنفاق في حي بروكلين بنيويورك أسفر عن إصابة 13 شخصاً، اليوم الثلاثاء، مع العثور أيضاً على عبوات ناسفة لم تنفجر.

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق في بروكلين"، داعية الناس إلى تجنب المنطقة.

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