البنك المركزي الياباني: لن نتردّد في المزيد من تخفيف السياسة النقدية

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، أمس، إن البنك لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر من أجل إنعاش الاقتصاد الياباني في مواجهة الظروف غير المواتية التي يمر بها.

في الوقت نفسه قال كورودا، خلال اجتماع مع مديري فروع البنك، إنه من المحتمل تعافي الاقتصاد الياباني، رغم تراجع وتيرة التعافي على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلباً.

في الوقت نفسه حذّر كورودا من استمرار الغموض «الشديد» الذي يحيط بالآثار المحتملة للحرب الروسية ضد أوكرانيا على أسعار السلع والمواد الخام في العالم وعلى الاقتصاد الياباني.

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