اشتعال تظاهرات "زيت الطهي" في إندونيسيا.. والشرطة تستخدم مدافع المياه لإخمادها

المصدر: جاكرتا - رويترز

أطلقت الشرطة الإندونيسية، اليوم الإثنين 11 أبريل، الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق مئات الطلاب الجامعيين الذين تظاهروا احتجاجاً على ارتفاع أسعار زيت الطهي وتمديد فترة بقاء الرئيس جوكو ويدودو في منصبه.

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن حشوداً من المتظاهرين شوهدت تفر من مكان التجمهر أمام البرلمان في العاصمة جاكرتا، بينما قال تلفزيون "كومباس" الإندونيسي الخاص إن حجارة ألقيت في مجمع البرلمان، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أعمال عنف أو إصابات.

ويُعدّ هذا التحرك واحد من تظاهرات عدة نُظِمت في أنحاء إندونيسيا الإثنين، بما فيها جنوب سولاويزي وجاوا الغربية وجاكرتا، إذ سار مئات الطلاب الذين يرتدون سترات عاكسة للإضاءة نحو البرلمان للشكوى من ارتفاع كلف السلع واحتمال تجاوز الرئيس ويدودو فترتي ولايته.

ودأب طلاب الجامعات على تصدر الجهود المبذولة لحماية المكاسب الديمقراطية في إندونيسيا بعدما خرجوا إلى الشوارع العام 1998 خلال احتجاجات ضخمة ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق سوهارتو.

وأثارت فكرة السماح للرئيس بالبقاء في السلطة لأكثر من ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، القلق بخصوص تهديد الإصلاحات الديمقراطية التي تحققت في ذلك البلد بشق الأنفس.

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