الكويت: وقف تصاريح "الدرون" للأفراد والجهات الخاصة

المصدر: موقع الإممارات اليوم

أوقفت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إصدار التصاريح لاستخدامات الطائرات من دون طيار "الدرون"، نظراً لما تشكله من خطر على الحركة الجوية للطائرات.

وكشف مصدر مسؤول كويتي لصحيفة "القبس" أن تعليمات صدرت إلى جميع القطاعات العاملة في المطار بضرورة أخذ إجراءات احترازية على السلامة الجوية من خلال اتخاذ الاحتياطات للاستخدامات الخاصة بالطائرات بلا طيار.

وقال المصدر إن التعليمات نصت على وجوب قصر إصدار التصاريح على الجهات الحكومية فقط وحتى إشعار آخر، مضيفا أن إجراءات جديدة يتم الترتيب لها حاليا لمنع حالة الفوضى في استخدامات الطائرات بلا طيار، التي أصبحت تأثيراتها تهدد الحركة الجوية.

وأوضح المصدر أنه يجري الترتيب لوضع آلية تتسق مع قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية، موضحا أن من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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