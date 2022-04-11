أوكرانيا تحرّر 12 جندياً و14 مدنياً في إطار تبادل أسرى مع روسيا

المصدر: كييف (أوكرانيا) ■ أ.ف.ب

أعلنت أوكرانيا، أول من أمس، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جندياً و14 مدنياً أوكرانياً.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، على «تلغرام»: «بناءً على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنّا أيضاً من تحرير 14 مدنياً، بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصاً».

وأضافت أن 14 مدنياً، بينهم تسع نساء، كانوا ايضاً في طريقهم إلى منازلهم. ولم تحدد عدد الروس الذين أُفرج عنهم مقابل الأوكرانيين.

من جهتها، قالت أمينة المظالم الروسية المعنية بالشؤون الحقوقية، تاتيانا موسكالكوفا، إن 14 بحاراً روسياً عادوا إلى بلادهم السبت.

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