اليابان تطرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس وتحذر السفير

المصدر: وكالات ومتابعات

أعلنت اليابان، الجمعة، أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس، معتبرة أفعال موسكو في أوكرانيا "غير مقبولة إطلاقا" وانتهاكا للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيكاريكو أونو، "نتيجة لتقييم شامل أجريناه، طلبنا طرد ثمانية دبلوماسيين من السفارة الروسية في اليابان، ومسؤولين من مكتب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية".

وأضافت المتحدثة أن السفير الروسي لدى طوكيو، ميخائيل يورييفيش غالوزين، أُبلغ بالقرار خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية، تاكيو موري.

وأُبلغ السفير أن مقتل مدنيين "انتهاك خطر للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب" وفق أونو.

وأضافت "ذلك غير مقبول إطلاقا، وندينه بشدة".

ولا يطال قرار الطرد غالوزين، حسب مسؤولين.

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