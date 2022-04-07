مصر.. المؤبد والمشدد لـ14 متهمًا بقضية «العائدين من الكويت»

المصدر: القاهرة - د ب أ

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد والمشدد لـ14 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "العائدين من الكويت".

وعاقبت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم، بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد خمس سنوات لـ11 متهمًا في القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 14 متهمًا على ذمة القضية جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة وذلك لأنهم "تولوا في الفترة من 2015 وحتى ديسمبر 2019، داخل مصر وخارجها قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها".

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