محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان

المصدر: أبوظبي ■ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، قاسم جومارت توكاييف، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل سموه إلى رئيس كازاخستان خلال الاتصال تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولشعبه دوام الخير والازدهار.

من جانبه، أعرب قاسم جومارت توكاييف، عن خالص تهانيه إلى سموهما بحلول الشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والرفعة، وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار لشعوب العالم أجمع.

وأشار رئيس كازاخستان خلال الاتصال إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتوفر لدى البلدين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news