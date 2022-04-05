الكشف عن مؤامرة لاغتيال رئيس عربي ورئيس وزرائه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذرت وكالة مخابرات من مخطط إرهابي لاستهداف رئيس عربي ورئيس وزرائه، في إطار مؤامرة يديرها عضو بارز في حركة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة.

وذكرت وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية على تويتر "أبلغنا المسؤولين الحكوميين الرئيسيين بمؤامرة تريد فيها مافيا حركة الشباب استهداف الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، موضحة أن "محمد ماهر العضو البارز في حركة الشباب يدير المؤامرة".

كان عنف الحركة، التي تستهدف الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض رؤيتها المتشددة لأحكام الشريعة الإسلامية، عقبة أمام الانتخابات البرلمانية التي تجري منذ نوفمبر.

Waxan Madaxda Qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay malegayaan Maafiyada AS oo ay rabaan inay ku beegsadaan Madaxwaynaha & R/Wasaaraha Qaranka. Maxamad Mahir oo ah dhagarqabe sare oo AS ka tirsan ayaa wada fulinta qorshaha. Dabagal ayaan ku haynaa cid kaste oo ku lug leh. pic.twitter.com/sLUpOKLhMl — NISA (@HSNQ_NISA) April 5, 2022

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