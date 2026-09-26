قرقاش: نجاح الإمارات أبلغ رسائلها إلى العالم ومسيرتها التنموية ملهمة

أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح دولة الإمارات يمثل أبلغ رسائلها إلى العالم، مشيراً إلى أن الحديث عن الدولة مهمة سهلة بفضل وضوح رؤيتها، ورسوخ مصداقيتها، ومسيرتها التنموية الملهمة. وقال قرقاش، عبر حسابه على منصة «إكس»: "قيل لي إن الحديث عن الإمارات مهمة سهلة، فنجاحها يتحدث عنها ورؤيتها واضحة ومصداقيتها راسخة ومسيرتها التنموية ملهمة". وأضاف "وهذا بالفعل ما لمسته بوضوح خلال لقاءاتي في نيويورك، فنجاح الإمارات هو أبلغ رسائلها".