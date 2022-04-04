"أنقذنا يا ولي العهد".. سعوديون يستنجدون لوقف قرار عودة المدارس برمضان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استنجد الآلاف من السعوديين بولي العهد محمد بن سلمان للتدخل من أجل وقف قرار وزير التعليم في المملكة الذي يقضي بعودة الدراسة في شهر رمضان المبارك بعد توقف دام 14 عاماً.

وتفاعل السعوديون على وسم #انقذنا_ياولي_العهد في تويتر للاعتراض على القرار، معربين عن أملهم بأن يتدخل بن سلمان ويثني الوزير عن قراره.

وبرّر العديد منهم اعتراضه على القرار بسبب صعوبة الدوام في شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ولجوء العديد من الطلاب إلى أخذ إجازات خلال الشهر الكريم، ما يؤثر لاحقاً على تحصيلهم العلمي.

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت أن أكثر 6 ملايين طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بعد توقف عن التدريس في هذا الشهر الكريم لنحو 14 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد: "انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة حضورياً في جميع المراحل الدراسية بمدارس وجامعات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة".

وحثت الوزارة إداراتها على إبراز "القيمة الحقيقية لطلب العلم خلال شهر رمضان وما يمثله من رصيد يتشارك فيه الطالب أجر العبادة والصوم".

وكان التوقف عن الدراسة في شهر رمضان يعود لأسباب أبرزها الحفاظ على الطلاب الصائمين لهذا الشهر ومراعاة وجود مشقة في الصوم، وشهدت عودتها تبايناً في الآراء بالأوساط الأسرية والتعليمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news