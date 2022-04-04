روسيا تنفي ارتكاب مذابح في بوتشا.. وتؤكد: مقاطع الفيديو مزورة

المصدر: موسكو - أ ف ب

نفت روسيا "قطعا" كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف إثر انسحاب القوات الروسية منها، على ما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين.

وقال بيسكوف للصحافيين: "نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات" مؤكدا أن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر "تزوير مقاطع فيديو" و"أنباء كاذبة" في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها في المناطق التي تم تحريرها حول العاصمة كييف.

وقال بيسكوف: "استنادا إلى ما رأيناه، لا يمكننا أن نثق بمقاطع الفيديو هذه" مؤكدا على ضرورة "التشكيك بجدية في هذه المعلومات". ودعا القادة الأجانب إلى عدم توجيه "اتهامات متسرعة" إلى موسكو و"الاستماع على الأقل إلى الحجج الروسية".

وقال بيسكوف: "روسيا تتمنى وتطالب بأن يكون ذلك موضع محادثات دولية".

وأعلنت روسيا أنها طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الإثنين لمناقشة "الاستفزازات" التي تقول إن أوكرانيا ارتكبتها في بوتشا.

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