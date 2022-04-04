رئيس وزراء باكستان يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد رفض تصويت بحجب الثقة

المصدر: إسلام آباد ■ د.ب.أ

دعا رئيس وزراء باكستان، عمران خان، إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن رفض رئيس البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عنه، قائلاً إن الاقتراح مدعوم بقوة أجنبية. وقال خان: «لقد نصحت الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة». يشار إلى أن خان خسر أغلبيته البرلمانية، حيث تحولت جماعات متحالفة والعديد من المشرعين من حزبه إلى المعارضة. وكان سيضطر إلى التنحي عن منصبه إذا صوّت 172 عضواً في البرلمان، المكون من 342 عضواً، ضده. غير أن رئيس البرلمان، قاسم سوري، رفض الاقتراح بحجب الثقة، قائلاً إن أحزاب المعارضة دبرت خطة الإطاحة بخان بمساعدة قوة أجنبية. وقال خان إن الولايات المتحدة دعمت المعارضة الباكستانية في محاولة للإطاحة بحكومته. ولم يتضح على الفور ما إذا كان رفض الاقتراح بحجب الثقة، يتماشى مع دستور باكستان أم لا.

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