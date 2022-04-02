أوكرانيا تعلن "تحرير" كامل منطقة كييف

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسة قرب العاصمة.

وقالت ماليار عبر فيس بوك إن "إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة".

وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

واعلن الأوكرانيون مساء الاثنين أنهم استعادوا السيطرة على إيربين التي سقطت في أيدي الروس منذ نهاية فبراير.

وتمكن مراسلون لفرانس برس من التوجه السبت إلى بوتشا التي "حررت" أخيرا والتي تعذر على الصحافيين الوصول إليها طوال نحو شهر.

وقالت الحكومة الأوكرانية السبت إن القوات الروسية تنفذ "انسحابا سريعا" من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.

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