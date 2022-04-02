زيلينسكي: أوكرانيا لن تقبل أي نتيجة غير النصر

المصدر: واشنطن - د ب ا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تقبل أي نتيجة في القتال ضد القوات الروسية بخلاف الانتصار.

وقال زيلينسكي في مقابلة اجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية " إن المحافظة على أراضي البلاد، أمر غير قابل للنقاش".

وأضاف: "من الصعب بالنسبة لنا الحديث عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأن الأخير لا يريد ضمنا إليه . اعتقد أن هذا خطأ لأننا إذا انضممنا للناتو ،فإننا سوف نجعله أكثر قوة . لسنا دولة ضعيفة . لا نقترح أن يجعلونا أقوى على حساب الناتو .نحن نمثل إضافة ، نحن القاطرة .واعتقد أننا أحد العناصر المهمة للقارة الأوروبية".

وتابع أن الولايات المتحدة تبحث الآن اقتراحا تقدمت به كييف فيما يتعلق بمشاركتها في اتفاق أمني سوف يقدم دعما طويل الأجل لأوكرانيا.

ووفقا لزيلينسكي، سوف يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوانه في أوروبا ليتجاوز أوكرانيا، وسوف يحصل على مايريده ما لم يتم إيقافه الآن.

وأوضح أن "كل شخص يجب أن يعلم أنه إذا ما تم تضييق الخناق علينا ، فإن الجيش الأوكراني سوف يرد بكل قوة".



واستطرد زيلينسكي أن بلاده تتطلع للحصول على التزامات من "الدول القيادية" بأنه سوف يتم حماية أمن أوكرانيا من خلال معاهدة إذا ما وافقت على خفض التصعيد مع روسيا، وأعرب مجددا عن اعتقاده بأن أوكرانيا سوف تكون دولة مفيدة للناتو.

وحول سؤال عما إذا كان قد قام بشن هجوم على مستودع عسكري روسي داخل أراضي روسيا باستخدام طائرات مروحية ، رد زيلينسكي بقوله "آسف ، لا أناقش أي من أوامري كقائد عام للجيش".

وقال زيلينسكي إن جيشه لا يحتاج إلى سترات واقية من الرصاص وخوذا خاصة ولكنه يفضل أسلحة ثقيلة.

وقال: "أعطونا فقط صواريخ وطائرات ، لا يمكنكم أن تعطونا طائرات إف-18 أو إف -19، أعطونا طائرات روسية قديمة . هذا كل ما في الأمر ، أعطونا شيئا أدافع به عن بلادي".

تأتي تصريحات زيلينسكي فيما دخلت ما تطلق عليها روسيا "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا شهرها الثاني.

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