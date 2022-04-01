استخدمت في العراق وأفغانستان.. استراليا تزود أوكرانيا بمدرعات "بوشماستر"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الجمعة، إن أستراليا سترسل عربات مدرعة من طراز "بوشماستر" إلى أوكرانيا بعد أن طلبها الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، على وجه التحديد عندما ناشد المشرعين الأستراليين المزيد من المساعدة في حرب أوكرانيا ضد روسيا.

وألقى زيلينسكي كلمة أمام البرلمان الأسترالي، الخميس، وطلب شراء مركبات دفع رباعي أسترالية الصنع.

وأضاف: "لديكم عربات أفراد مسلحة تسليحا جيدة جدا، من طراز بوشماستر، والتي يمكن أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وغيرها من المعدات".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الجمعة، إن أستراليا سترسل عربات مدرعة من طراز "بوشماستر" إلى أوكرانيا بعد أن طلبها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على وجه التحديد عندما ناشد المشرعين الأستراليين المزيد من المساعدة في حرب أوكرانيا ضد روسيا.

ما هي مدرعة بوشماستر؟

هي عربة ذات دفع رباعي مصفحة ومقاومة للانفجار مناسبة لجميع البيئات ومصممة لنقل الجنود بسرعة.

اختبر الجيش الأسترالي المركبة على مدى آلاف الكيلومترات في ظروف المناخية قاسية وتضاريس متنوعة، من المناطق الجبلية المتجمدة في درجات حرارة تحت الصفر، إلى الظروف الصحراوية والمدارية في شمال أستراليا. كما تم استخدامها في العراق وأفغانستان، بحسب موقع "آرمي تكنولوجي".

تصل سرعة المركبة إلى 100 كم في الساعة. وهي قادرة على نقل القوات بسرعة وبشكل مريح ومناسب. وأيضا حماية عالية المستوى ضد الألغام المضادة للدبابات والأجهزة المتفجرة المرتجلة وشظايا الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة.

فضلا عن ذلك، فحاويات الوقود في المصفحة بعيدة عن أماكن جلوس الجنود لزيادة احتمالات نجاة الركاب إن تعرضت للإصابة.

أرضية المركبة بها خزان مياه صالحة للشرب، ويساهم أيضا في حماية الجنود حال تعرض المركبة لانفجار لغم أرضي، أما مقاعد الجنود نفسها فمصممة بأسلوب يقلل من احتمالات الإصابة في العمود الفقري والرقبة.

تستطيع المركبة أن تحمل 10 جنود، وداخلها أماكن لتخزين معدات المهام والأسلحة. كما أن سقفها مجهز بـ3 مخارج تسمح بالهروب السريع في حالة تعرض السيارة لكمين.

قمرة القيادة مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، كما يمكن للسائق أن يغير من ضغط الإطارات فوريا بالزيادة أو النقصان، كي تصبح مناسبة للسير فوق أسطح مختلفة.

يصف اللواء المتقاعد بالجيش الأسترالي ميك رايان، لقناة "abc" المدرعة بأنها "آلة عسكرية أسترالية رائعة".

كم تمتلك استراليا من مدرعة بوشماستر؟

قال اللفتنانت جنرال متقاعد بالجيش الأسترالي بيتر ليهي، إن أستراليا تمتلك أكثر من 1000 مدرعة بوشماستر، وهو عدد يفيض بكثير عن حاجة الجيش الأسترالي

لماذا طلبها الرئيس الأوكراني؟

يقول ميك رايان إن جزءًا من مميزات هذه المدرعة أنها سهلة التشغيل، ويستطيع الأوكرانيين التدرب على استخدامها وصيانتها بسرعة

كما أنها يمكنها القيام بالعديد من الأدوار مثل النقل الجنود، وحمل مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة، واستخدمها كسيارة إسعاف

وقال ميك رايان "لقد أنقذت أرواح الأستراليين، ويمكن أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للأوكرانيين".

كم سيتم إرسالها إلى أوكرانيا؟

لم يذكر رئيس الوزراء سكوت موريسون، عدد المركبات التي سيتم إرسالها أو متى سيتم نقلها إلى أوروبا.

وصرح موريسون للصحفيين أن المركبات ستنقل على متن طائرات النقل من طراز "بوينغ سي -17 غلوب ماستر". ولم يحدد الأعداد التي سيتم إرسالها أو موعد الإرسال.

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