زيلينسكي يعرب عن إحباطه.. ويدعو أوروبا إلى مصادرة السفن الروسية

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور للبرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء أوروبا بإنهاء استيراد النفط من روسيا سريعا وتغليط العقوبات على موسكو.

وقال زيلينسكي: "يجب أن تقول أوروبا لا للنفط الروسي في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أنه على الدول تسريع عملية التحول للطاقات المتجددة، كما دعا الرئيس الأوكراني لوقف التجارة مع روسيا ومصادرة السفن الروسية.

وتحدث زيلينسكي عن الوضع في مدينة ماريوبول، التي تشهد أسوأ أعمال عنف في الحرب الروسية المستمرة منذ نحو خمسة أسابيع على أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي ما يحدث في المدينة بالجريمة ضد الانسانية، وأعرب عن إحباطه من عدم تدخل العالم بصورة مباشرة لوقف العدوان الروسي.

يشار إلى أن زيلينسكي وجه كلمات لعدة برلمانات خلال الاسابيع الأخيرة، منها البرلمان الألماني والكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن يدلي بخطاب عبر الفيديو أمام البرلمان النرويجي غدا الأربعاء.

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