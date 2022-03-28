دفنت 5000 قتيل ومثلهم "تحت الركام".. ماريوبول الأوكرانية تتحول إلى "غبار"

المصدر: كييف - فرانس برس

قتل 5 آلاف شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، منذ أن بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، وفق ما قالت مسؤولة أوكرانية لوكالة فرانس برس، الاثنين.

وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية، المكلفة حاليا بملف الممرات الإنسانية، تيتيانا لوماكينا، لفرانس برس عبر الهاتف: "دُفن نحو خمسة آلاف شخص، لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل".

وأضافت أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص، نظرًا لتقدير عدد الأشخاص العالقين تحت الركام.

وتعتبر الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا أكثر إلحاحًا في جنوب ماريوبول، حيث قالت السلطات إن نحو 160 ألف مدني ما زالوا محاصرين من قبل القوات الروسية، وفي أمس الحاجة إلى الطعام والماء والأدوية.

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن الوضع في ماريوبول "كارثي" وإن الهجوم الروسي من البر والبحر والجو، حول المدينة التي كان يقطنها 450 ألف شخص "إلى غبار".

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