أوكرانيا: القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لكنها لا تتقدم

المصدر: لفيف - رويترز

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم، إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لكنها غير قادرة على التقدم في أي مكان داخل أوكرانيا.

وأضافت أن القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها التي تسيطر عليها بالفعل وتحاول خرق دفاعات كييف لكن ليس أمامها فرصة للاستيلاء على العاصمة.

وتابعت في إفادة صحفية دون أن تورد دليلا على تحركات القوات الروسية "حتى اليوم يعيد العدو تجميع صفوفه لكنه غير قادر على التقدم إلى في مكان داخل أوكرانيا".

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