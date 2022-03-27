تعذيب وضرب وتنكيل.. روسيا تكشف ما تعرض له جنودها الأسرى في أوكرانيا

المصدر: موسكو - متابعات

قالت وسائل إعلام روسية إن هناك مشاهد فيديو بثها نشطاء تكشف فظاعة التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له الأسرى من الجنود الروس على أيدي من وصفتهم بـ"مسلحين من النازيين الأوكرانيين".

وقالت "روسيا اليوم" إن مقطع فيديو أظهر كيف عمد المسلحون الأوكران إلى إطلاق النار على سيقان الأسرى الروس، قبل سحلهم وتعريضهم للضرب والتنكيل لانتزاع معلومات منهم.

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق ما سماه "كافة جرائم تعذيب أسرى الحرب التي يمارسها النازيون الجدد في أوكرانيا"، وتوثيق هوية جميع المتورطين لتقديمهم للعدالة.

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