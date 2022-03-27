الأردن يرفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا

المصدر: عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية الأحد رفع معظم القيود المفروضة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نحو عامين من فرضها.

وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بكوفيد-19 في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحورة أوميكرون في وقت سابق من هذا العام.

وعزا رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان هذا الإجراء إلى "تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية".

وأول هذه الإجراءات "السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة بدون اشتراط ارتداء الكمامة واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية". كما تقرر "إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع اشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية".

كما قررت الحكومة "السماح بإقامة الصلاة في المساجد دور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية وبدون التقييد بمسافات التباعد مع الالتزام بارتداء الكمامة".

وكان الأردن ألغى منتصف الشهر الماضي فحص بي سي آر للقادمين للمملكة الأردنية وتخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى خمسة أيام.

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي لقناة "المملكة" الرسمية: "واجهنا خلال الجائحة 4 موجات كبرى. أستطيع القول إن الموجتين الثالثة والرابعة" اللتين سبّبهما المتحوران دلتا وأوميكرون "انتهتا في الأردن". لكن الحجاوي أكد ان "الجائحة لم تنتهِ بعد".

وعلق حجاوي على الإجراءات بالقول إنها جاءت "موازية للانخفاض في المؤشرات ذات العلاقة بالمرض والوفيات".

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