بايدن عن بوتين: "بحقّ الله.. لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة"

المصدر: وارسو - أ ف ب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو تناول فيه النزاع في أوكرانيا ووصفه بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد لمعركة طويلة، وقال للأوكرانيين: "نحن إلى جانبكم".

وأضاف بايدن: "الشعب الروسي ليس عدوّنا"، داعيًا إيّاه إلى تحميل رئيسه مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية غربية شديدة.

وحذّر موسكو قائلًا: "لا تفكروا حتى في التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

وأضاف في اشارة الى نظيره الروسي: "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

وختم خطابه قائلًا: "سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديموقراطية والمبدأ والأمل والنور".

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