انتشال 24 ألف قطعة من حطام الطائرة الصينية المنكوبة

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت أنها لم تعثر على أي دليل على وجود مواد متفجرة في حطام طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية تحطمت وعلى متنها 132 شخصا.

وقال تشو تاو، المسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية، إن المحققين عثروا على جهاز إرسال مثبت بالقرب من صندوق أسود مفقود يسجل بيانات الرحلة، لكنهم لم يستعيدوا الجهاز نفسه. وتم العثور على صندوق أسود يلتقط الأصوات في قمرة القيادة في وقت سابق، ، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر مسؤولون إنه تم انتشال نحو 24 ألف قطعة من الحطام.

وأعلنت هيئة الطيران في بكين اليوم السبت أن السلطات الصينية حددت هويات 120 شخصا لقوا حتفهم ، من أصل 132 فردا هم طاقم وركاب طائرة سقطت في جنوب البلاد قبل خمسة أيام.

وابلغ جينج شي، رئيس خدمات الإطفاء في المنطقة القريبة من مدينة واتشو، هيئة الطيران بأنه جرى التعرف على ستة من أفراد الطاقم و114 راكبا. وقالت الهيئة إن أعمال فحص الحطام مستمرة.

وفي حين أنه جرى انتشال المسجل الصوتي للرحلة، فأن مسجل بيانات الرحلة مازال مفقودا. وترددت تقارير أن المسجل الصوتي قد تلف ولكنه مكتمل نسبيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news