السيسي يؤكد رفض مصر الإجراءات الأحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددا رفض بلاده لأي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وشدد السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الرواندي بول كاغامي، اليوم السبت، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة.

وقال السيسي إن التعاون بين دول حوض النيل لابد أن يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، لا أن يحقق مصلحة لدولة على حساب أخرى.

وأضاف السيسي، أنه ناقش اليوم السبت، مع نظيره الرواندي بول كاغامي، وجود فرص عديدة للارتقاء بالتعاون بين البلدين.

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