احتجاج عشرات النساء في كابول ضد إيقاف تعليم الفتيات

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

نظمت العشرات من المدرسات والطالبات وناشطات حقوق المرأة مسيرات في كابول اليوم السبت ضد حظر التحاق الفتيات بالمدارس بعد الصف السادس.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لبضع عشرات من النساء مع فتيات يرتدين الزي المدرسي ويحملن كتبا مدرسية، يطالبن بحقوقهن في الدراسة والعمل بأفغانستان ويردن إعادة فتح مدارس البنات بجميع أنحاء البلاد.

وكانت طالبان قد مارست مضايقات للمشاركات في احتجاجات مماثلة.

وقالت إحدى المنظمات لوكالة الأنباء الألمانية إن المسيرة بدأت أمام وزارة التعليم في العاصمة وانتهت بشكل سلمي.

وكانت أكثر من مليون فتاة أفغانية قد استعدت يوم الأربعاء الماضي للعودة إلى المدارس، لكن تم إبعادهن في أعقاب إلغاء في اللحظة الأخيرة لقرار طالبان بإعادة فتح المدارس لهن.

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