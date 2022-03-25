روسيا تدمر أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني

المصدر: موسكو- أ ف ب

أكدت روسيا الجمعة أنها دمرت أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني قرب كييف في اليوم السابق بصواريخ كروز.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان "في 24 مارس، تم تدمير أكبر موقع تخزين وقود متبق للجيش الأوكراني كان يستخدم لإمداد الوحدات في قرية كالينوفكا في الجزء الأوسط من البلاد".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت منذ اليوم السابق العديد من المعدات العسكرية الأوكرانية من بينها ثلاثة أنظمة دفاع جوي وأربع طائرات مسيّرة.

وأكدت وزارة حالات الطوارئ الأوكرانية الجمعة حدوث "قصف" الخميس "قرابة الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش على موقع كالينيفكا لتخزين الوقود" على مسافة 40 كيلومترا جنوب غرب كييف، دون إعطاء تفاصيل عن أهمية هذا الموقع.

وأضاف المصدر نفسه "لا يوجد تهديد بانتشار حريق خارج المخزن".

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