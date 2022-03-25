نصب واحتيال باسم "الأزهر".. والمشيخة الشريفة تحذر من "حسابات مضلّلة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم



انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر امس بمنشورات تدّعي تقديم الأزهر الشريف مساعدات مالية لمن ليس لديهم وظيفة ثابتة، مطالبة المستخدمين بتسجيل أسمائهم في رابط مرفق.

وسرعان ما نفى بيت الصدقات والمال المصريّ التابع لمشيخة الأزهر صحّة هذه المنشورات.

وحذّر في بيان، من التعامل مع أي أخبار مضلّلة، مشدداً على خطورة منح أي معلومات شخصيّة لأصحاب هذه المنشورات مثل رقم الهاتف وأي بيانات غيره.

كما أكّد أن هذه المنشورات ضرب من ضروب الاحتيال لا أكثر.

وكان متحدّث باسم مشيخة الأزهر سبق أن نفى لوكالة فرانس برس صحّة ما نشر على مواقع التواصل من أخبار منسوبة للأزهر داعياً المستخدمين لاستقاء المعلومات من المنصات والصفحات الرسمية التابعة لمشيخة الأزهر تحديداً.

يذكر أن المنشورات كانت دعت المستخدمين في فيسبوك، إلى تسجيل بياناتهم الشخصيّة في رابط، وانتشر بعضها مرفقاً بصور عليها شعار "المركز الإعلامي" للأزهر.

وكثيراً ما حذّر فيسبوك من عمليات الاحتيال التي تحدث على صفحاته من خلال حسابات وهمية للحصول على أموال أو معلومات شخصية من الناس، داعياً إلى عدم الاستجابة لهذه الدعوات والإبلاغ عنها.

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