أوكرانيا تحث دول الاتحاد الأوروبي على عدم دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل

المصدر: كييف ■ د.ب.أ

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في منشور عبر «تويتر»، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خيار «حكيم ومسؤول»، عندما يتعلق الأمر بدفع قيمة الغاز بالروبل لروسيا.

وقال كوليبا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء «إذا ما أذعنت أي دولة بالاتحاد الأوروبي لمطالب بوتين المهينة بدفع قيمة النفط والغاز بالروبل، فسيكون الأمر أشبه بمساعدة أوكرانيا بيد ومساعدة الروس على قتل الأوكرانيين باليد الأخرى».

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، إن روسيا ستطلب من الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة» الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا ستستمر في توريد الغاز، ولكنها ستغير عملة الدفع فقط.

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