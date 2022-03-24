حلف "الناتو" يعلن تعزيز دفاعات قواته الكيميائية والنووية في مواجهة روسيا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس ان الحلف سيزود أوكرانيا بمعدات حماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما سيحمي قواته المنتشرة على الجهة الشرقية من هذه التهديدات.

وقال في ختام قمة استثنائية لقادة الحلف إن الحلفاء "قلقون" من احتمال استخدام مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا و"اتفقوا على تزويد تجهيزات لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية".

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