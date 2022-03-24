قراصنة يخترقون "البنك المركزي" لروسيا ويعدون بالإفراج عن آلاف الملفات

المصدر: إعداد: سمير سعيد

اخترق قراصنة مجهولون البنك المركزي لروسيا ووعدوا بالإفراج عن أكثر من 35 ألف ملف في الـ 48 ساعة القادمة.

تم الإبلاغ عن ذلك من قبل المتسللين على "تويتر".

وذكر البيان أن "فريق أنونيموس اخترق البنك المركزي الروسي. سيتم الإفراج عن أكثر من 35 ألف ملف خاصاً باتفاقات سرية في غضون 48 ساعة".

يُذكر أن مجموعة من المتسللين أغلقت مؤخرًا الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا.

و"أنونيموس" هي مجموعة دولية من المتسللين وخبراء الإنترنت الذين، لأسباب سياسية، يقاتلون في الفضاء الإلكتروني مع حكومات العالم والهياكل السياسية والنخب.

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