العثور على 28 مليون دولار بحوزة لاجئة أوكرانية

المصدر: متابعة موقع الاكارات اليوم

عثرت سلطات الجمارك في هنغاريا على مبلغ مالي ضخم بحوزة زوجة عضو البرلمان الأوكراني، إيغور كوتفيتسكيبعدما عبرت الحدود.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الجمارك في هنغاريا عثرت على مبلغ 28 مليون دولار ونحو 1.3 مليون يورو نقدا في حقائب أناستاسيا كوتفيتسكي، زوجة عضو البرلمان الأوكراني المثير للجدل إيغور كوتفيتسكي.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر الحقائب الضخمة، وقد امتلأت عن آخرها برزم الدولارات.

وفتحت السلطات الهنغارية تحقيقا في عدم إفصاح كوتفيتسكي عن الأموال التي كانت بحوزتها، وسحبتها من دولة تمزقها الحرب.

وتعليقا على الحادثة، قال كوتفيتسكي الذي يعد من أثرى السياسيين في أوكرانيا وله نفوذ تجاري ضخم، إن زوجته غادرت البلاد من أجل أن تضع مولودا.

ونفى التقارير التي تحدثت عن حيازة زوجته هذا المبلغ الضخم عند السفر، وقال: "كل أموالي في البنوك الأوكرانية، ولم أسحب أي شيء".

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