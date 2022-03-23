الناتو يدعو زيلينسكي لإلقاء كلمة خلال قمته غداً الخميس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دُعي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لمخاطبة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين يجتمعون، غداً الخميس، في قمة استثنائية مكرسة لغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أفاد الناتو، الثلاثاء.

وقال مسؤول في الناتو: "ستكون فرصة لقادة دول الحلف للاستماع مباشرة من الرئيس زيلينسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني بسبب العدوان الروسي".

وأضاف أن الحلفاء الذين يقدمون "كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية" لأوكرانيا، سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا "لتعزيز" دعمهم.

ويطالب زيلينسكي حلف الناتو والدول الغربية بتكثيف الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، ودعا إلى مزيد من العقوبات لتقييد قدرة موسكو على مواصلة اعتدائها على بلاده.

كان زيلينسكي أكد خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة، أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أشار زيلينسكي إلى أن القدس يمكن أن تشكل "المكان المناسب لإيجاد السلام"، في إشارة إلى المفاوضات التي كان دعا إلى إجرائها مع روسيا.

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