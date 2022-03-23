محمد بن زايد يحضر اجتماعاً ثلاثياً جمع السيسي وبينيت

المصدر: شرم الشيخ ■ وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماعاً ثلاثياً مع عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل.

وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

كما تبادل سموه والرئيس المصري ونفتالي بينيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

• الاجتماع بحث أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

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