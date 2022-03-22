الحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 9 سنوات

المصدر: موسكو - أ ف ب

حُكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء بالسجن 9 سنوات بتهم "احتيال" و"إهانة قاضية"، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس حضروا الجلسة، كما أوقفت الشرطة الروسية محامي نافالني بعد المحاكمة.

وأعلنت القاضية مارغاريتا كوتوفا أنه يُضاف إلى هذه العقوبة إفراج مشروط لعام ونصف العام وغرامة مقدارها 1,2 مليون روبل أي حوالى 10 آلاف يورو وفق سعر الصرف الحالي. ونافالني المعارض الأبرز للكرملين مسجون منذ أكثر من عام.

وقال نافالني بعد إدانته: "بوتين يخشى الحقيقة".

وقبض على محاميا المعارض أولغا ميخائيلوفا وفاديم كوبزيف بتهمة عرقلة حركة المرور أثناء تحدثهما إلى الصحافة خارج السجن حيث حكم على نافالني.

وسيمضي نافالني عقوبته في "مجمع إصلاحي خاضع لنظام قاس" ما يعني أن ظروف احتجازه ستصبح أكثر صرامة.

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